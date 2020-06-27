يوسف أوباما : حازم إمام سبب زيادة شعبية الزمالك في جيلنا

أكد يوسف أوباما نجم نادي الزمالك، أن حازم إمام نجم القلعة البيضاء السابق، أحد الأسباب في عشقه لنادي الزمالك، مشيرًا أن الثعلب له أثر كبير في ازدياد

جماهيرية النادي.

وقال أوباما خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة نادي الزمالك، اليوم السبت، " حازم إمام لاعب موهوب ويعشق كرة القدم،

والسبب في عشقي لنادي الزمالك".

وأضاف " جماهيرية الزمالك ازدادت في جيلي والأجيال السابقة بسبب حازم إمام".

وعن تصعيده للفريق الأول بنادي الزمالك، علق أوباما " البرازيلي فييرا وأسامة نبيه أول من اختاروني للعب مع الفريق الأول بالنادي".