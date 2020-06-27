أكد يوسف أوباما نجم نادي الزمالك، أن يستوعب انتقادات جماهير القلعة البيضاء، خلال الفترة الماضية، مشيرًا أنه حلمه مواصلة ارتداء قميص النادي الأبيض.
وقال أوباما خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة نادي الزمالك،اليوم السبت، " استوعب انتقادات جماهير الزمالك دائمًا لأنني ابن نادي الزمالك".
وأضاف " لم أطلب الراحة في نادي الزمالك لأنني حلمي مواصلة ارتداء قميصنادي الزمالك".
وعن أزمة عودى الدوري علق أوباما " من الصعب عودة الدوري في هذه الظروف الحالية، ويجب أن يتم دراسة الأمر بشكل جيد".
وأتم " الجميع داخل نادي الزمالك أسرة واحدة، وهناك إجماع من الإدارة واللاعبين على عدم الرغبة في استكمال الدوري".
كانت هذه تفاصيل خبر يوسف أوباما : استعب انتقادات جماهير الزمالك لأنني ابن النادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.