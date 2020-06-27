يوسف أوباما : استعب انتقادات جماهير الزمالك لأنني ابن النادي

أكد يوسف أوباما نجم نادي الزمالك، أن يستوعب انتقادات جماهير القلعة البيضاء، خلال الفترة الماضية، مشيرًا أنه حلمه مواصلة ارتداء قميص النادي الأبيض.

وقال أوباما خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة نادي الزمالك،

اليوم السبت، " استوعب انتقادات جماهير الزمالك دائمًا لأنني ابن نادي الزمالك".

وأضاف " لم أطلب الراحة في نادي الزمالك لأنني حلمي مواصلة ارتداء قميص

نادي الزمالك".

وعن أزمة عودى الدوري علق أوباما " من الصعب عودة الدوري في هذه الظروف الحالية، ويجب أن يتم دراسة الأمر بشكل جيد".

وأتم " الجميع داخل نادي الزمالك أسرة واحدة، وهناك إجماع من الإدارة واللاعبين على عدم الرغبة في استكمال الدوري".