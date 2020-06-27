أعلن الجهاز الفني لفريق أتلتيكو مدريد عن تشكيلة الفريق الرسمية التي ستواجه نظيره ألافيس بعد قليل على ملعب واندا ميتروبوليتانو ضمن منافساتالجولة 32 من الدوري الإسباني.
وضم تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة ديبورتيفو الافيس كل من :
أوبلاك لحراسة المرمى .
لودي - خيمينيز - سافيتش – تربيير ، في الدفاع .
ساؤول - بارتي - كوكي – كوريا ، في خط الوسط .
ويقود الهجوم الثنائي ، موراتا - فيلكس .
كانت هذه تفاصيل خبر موراتا وفيلكس يقودان هجوم أتلتيكو مدريد في مواجهة الافيس بالدوري الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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