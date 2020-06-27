يوسف أوباما : جروس قال لي بأني استحق الانضمام للمنتخب

أكد يوسف أوباما نجم نادي الزمالك، أن السويسري كرستيان جروس مدرب القلعة البيضاء السابق، كان مندهشًا من عدم انضمامه لمنتخب مصر.
وقال أوباما خلال تصريحات عبر قناة نادي الزمالك، اليوم السبت، "كرستيان جروس كان مندهشًا من عدم انضمامي لمنتخب مصر".
وأضاف " المدرب السويسري كان يشيد بأدائي ويؤكد أنني أستحق التواجد في منتخب مصر".
وأتم " أتمنى الانضمام لمنتخب مصر في الفترة المقبلة، لأن التواجد في المنتخبات يعد حلم جميع لاعبي العالم".
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