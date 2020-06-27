مدرب ميلان يشيد بالجزائري إسماعيل بن ناصر ويصفه باللاعب الرهيب

أشاد ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق أيه سي ميلان الإيطالي، بلاعبه الجزائري، إسماعيل بن ناصر، والمستويات التي يقدمها، قبل مواجهة روما غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الـثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".
أضاف بيولي في تصريحاته :" بن ناصر يملكإمكانيات بدنية لا تصدق، هو لاعب مميز، كما يدير المباراة بشكل جيد".
وتابع مدرب ميلان " هو لاعب مجتهد، ويتطور بشكل رهيب وكبير مؤخرًا ، بإمكانه أن يصبح لاعبًا كبيرًا بمستوياتعالية".
ويحظى نجم منتخب الجزائر، المتوج ببطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة مع بلاده، والحاصل على أفضل لاعب ببطولة، باهتمام العديد من الأندية الأوروبية، مثل مانشستر سيتي، وباريس سان جيرمان، وريال مدريد، بعد المستويات المميزة يقدمها اللاعب مؤخرًا.
وأنتقل إسماعيل بن ناصر إلى نادي ميلان قادمًا من صفوف فريق إمبولي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.
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