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كالياري يهزم تورينو برباعية في الدوري الإيطالي

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حقق فريق كالياري فوزا كبيرا على نظيره تورينو بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب " سردينيا ارينا" ضمن منافسات الجولة 28 من .

سجل أهداف كالياري كل من ناهيتان نانديز في

الدقيقة 21 ، و جيوفاني سيميوني في الدقيقة 17 ، و رادجا ناينجولان  في الدقيقة 46 وأخير جواو في الدقيقة 69 من ضربة جزاء ، بينما سجل هدفي تورينو كل من ، جليسون بريمر في الدقيقة 60 ، و   أندريا بيلوتي في الدقيقة 65 .

بهذا الفوز رفع كالياري رصيده إلى النقطة 38 يحتل بها المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي ، بينما تجمد رصيد تورينو عند النقطة 31 في المركز الرابع عشر .

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