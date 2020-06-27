حقق فريق كالياري فوزا كبيرا على نظيره تورينو بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب " سردينيا ارينا" ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإيطالي .
سجل أهداف كالياري كل من ناهيتان نانديز فيالدقيقة 21 ، و جيوفاني سيميوني في الدقيقة 17 ، و رادجا ناينجولان في الدقيقة 46 وأخير جواو في الدقيقة 69 من ضربة جزاء ، بينما سجل هدفي تورينو كل من ، جليسون بريمر في الدقيقة 60 ، و أندريا بيلوتي في الدقيقة 65 .
بهذا الفوز رفع كالياري رصيده إلى النقطة 38 يحتل بها المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي ، بينما تجمد رصيد تورينو عند النقطة 31 في المركز الرابع عشر .
كانت هذه تفاصيل خبر كالياري يهزم تورينو برباعية في الدوري الإيطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.