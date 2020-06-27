كالياري يهزم تورينو برباعية في الدوري الإيطالي

حقق فريق كالياري فوزا كبيرا على نظيره تورينو بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب " سردينيا ارينا" ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإيطالي .

سجل أهداف كالياري كل من ناهيتان نانديز في

الدقيقة 21 ، و جيوفاني سيميوني في الدقيقة 17 ، و رادجا ناينجولان في الدقيقة 46 وأخير جواو في الدقيقة 69 من ضربة جزاء ، بينما سجل هدفي تورينو كل من ، جليسون بريمر في الدقيقة 60 ، و أندريا بيلوتي في الدقيقة 65 .

بهذا الفوز رفع كالياري رصيده إلى النقطة 38 يحتل بها المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي ، بينما تجمد رصيد تورينو عند النقطة 31 في المركز الرابع عشر .