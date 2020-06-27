حارس تشيلسي يدخل دائرة اهتمامات فالنسيا

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي، كيبا أريزابالاجا مطلوب في الدوري الاسباني خلال الميركاتو الصيفي.
وانتشرت الكثير من التكهنات حول مساقبل كيبا مع تشيلسي، حيث ارتبط بإمكانية رحيله عن النادي اللندني نهاية الموسم الحالي.
وذكرت صحيفة الماركا الإسبانية أن فالنسيا الإسباني يسعى للحصول على خدمات كيبا في الميركاتو الصيفي.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن فالنسيا يأمل التوصل إلى اتفاق مع تشيلسي للظفر بخدمات كيبا، على سبيل الإعارة لمدة موسمين.
وأفادت أن تشيلسي قد يشترط بوضع بند الزامية الشراء في عقد الإعارة.
تعرض كيبا للكثير من الانتقادات، خلال الموسم الحالي، بسبب تراجع مستواه وكثرة أخطائه.
يُذكر أن كيبا كان قد انضم إلى تشيلسي الإنجليزي قادمًا من أثلتيك بيلباو الإسباني، في الميركاتو الصيفي لعام 2018، مقابل 72 مليون جنيه إسترليني.
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