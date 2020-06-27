بعد إصابة حارس الاتحاد بفيروس كورونا.. شكوك حول عودة الدوري السعودي!

كشفت مصادر صحفية مُطلعة أن ازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا “كوفيد 19” بين لاعبي أندية الدوري السعودي، قد يؤثر بصورة سلبية على قرار عودة المسابقة في بداية شهر أغسطس المقبل، والذي أعلنته وزارة الرياضة منذ أسبوعين

وكانت الساعات الماضية قد شهدت الإعلان عن وجود إصابات بفيروس كورونا بين عدد من اللاعبين المتواجدين في أندية الدوري السعودي، أبرزهم محترف نادي الهلال، أندريه كاريلو، وآخر الحالات التي تم الكشف عنها كانت لحارس نادي الاتحاد مارسيلو جروهي.

وظهر محترف الاتحاد عبر مقطع فيديو بحسابه الشخصي على موقع “إنستجرام”، أوضح فيه “مرحباً، أتمنى أن يكون كل شيء على ما يرام معكم! فقد قررت أن أصنع الفيديو بناءً على الرسائل التي أستقبلتها”.

وتابع الحارس البرازيلي “أود أن أقول أن كل شيء على ما يرام، لقد أجريت الاختبارات التي طلبها الاتحاد لاستئناف الأنشطة في المملكة العربية السعودية وكانت النتيجة إيجابية. خضعت عائلتي أيضاً للاختبارات ولم يصاب أحد آخر بالفيروس، أنا في الحجر الصحي وسرعان ما سأعود إلى العمل! مرة أخرى، شكراً لكم جميعاً على اهتمامكم!”.

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هذا ويُنتظر عودة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) في بداية شهر أغسطس المقبل، بعد فترة توقف إجبارية منذ منتصف شهر مارس الماضي؛ بسبب جائحة كورونا.

وقبل التوقف الإجباري، كان نادي الهلال يتصدر منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة بفارق 6 نقاط عن نادي النصر، حامل اللقب وصاحب المركز الثاني، علمًا بأنه يتبقى على نهاية الموسم 8 جولات.

وستأتي عودة الدوري السعودي بشكل مُثير مع إقامة مواجهة الديربي بين الهلال والنصر، والذي كان يُفترض إقامته يوم 20 مارس الماضي ضمن الجولة 23.

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