بالفيديو.. جماهير الهلال تفتح النار على نجم النصر

كان المهاجم المغربي، عبدالرزاق حمدالله، هو نجم الشباك منذ حضوره إلى نادي النصر السعودي في صيف عام 2018، سواء بفضل أهدافه الغزيرة التي أعطت العالمي لقب الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) في الموسم الماضي، أو الأزمات العديدة التي دخل فيها اللاعب.

وانضم حمدالله إلى النصر في أغسطس 2018، من الريان القطري، وبلغت قيمة الصفقة 6 مليون يورو، ويحصل اللاعب صاحب الـ30 عامًا على راتب قدره 2.5 مليون يورو سنويا، وينتهي عقده مع الفريق الأصفر في يونيو 2022.

حمدلله كان نقطة الحسم في فوز النصر ببطولة الدوري السعودي العام الماضي، بعد منافسة شرسة مع نادي الهلال، حيث أحرز 34 هدفاً خلال الموسم بالإضافة إلى 9 تمريرات حاسمة.

أزمة جديدة

وخلال الساعات الماضية، تعرض مهاجم النصر لانتقادات حادة، كان النصيب الأكبر منها لجماهير نادي الهلال، بعدما ظهر حمدالله في مقطع فيديو وهو يُعانق زميله حمد آل منصور، بدون كمامة بدون قفاز، مُخالفًا للقواعد الاحترازية المفروضة حاليا بسبب جائحة كورونا.

وهاجمت جماهير الزعيم الهداف النصراوي الكبير، وقالت أن مثل هذه المقاطع تبعث برسالة سلبية للمشاهدين حول اللاعبين الذين يُنظر إليهم على أنهم قدوة، وأكدت ضرورة التنبيه على اللاعبين لعدم نشر مثل هذه الفيديوهات، لأنها تهدم كل النصائح التي تقوم بها وزارة الصحة.

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واعتبرت جماهير النصر هذه الانتقادات مُتعمدة من جماهير الهلال تجاه حمدالله، الذي ساهم بقوة في تتويج العالمي ببطولة الدوري السعودي خلال العام الماضي.

منافسة مُرتقبة في الدوري السعودي

هذا ويُنتظر عودة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) في بداية شهر أغسطس المقبل، بعد فترة توقف إجبارية منذ منتصف شهر مارس الماضي؛ بسبب جائحة كورونا.

وقبل التوقف الإجباري، كان نادي الهلال يتصدر منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة بفارق 6 نقاط عن نادي النصر، حامل اللقب وصاحب المركز الثاني، علمًا بأنه يتبقى على نهاية الموسم 8 جولات.

وستأتي عودة الدوري السعودي بشكل مُثير مع إقامة مواجهة الديربي بين الهلال والنصر، والذي كان يُفترض إقامته يوم 20 مارس الماضي ضمن الجولة 23.

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