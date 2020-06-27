برشلونة يتعثر بالتعادل أمام سلتا فيغو

عاد برشلونة بتعادل مخيب من أرض مستضيفه سلتا فيغو 2-2، اليوم السبت في المرحلة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وسجل لبرشلونة الأوروغوياني لويس سواريز 20، 67، ولسلتا فيغو الروسي فيدور سمولوف 50، وياغو أسباس 88.



وصعد برشلونة إلى الصدارة برصيد (69) نقطة بفارق نقطة عن ريال مدريد الذي يلعب غداً في المرحلة عينها ضد إسبانيول على أرض الأخير.



ووصل رصيد سلتا فيغو إلى النقطة 34 في المركز 16.



واستمرت نتائج برشلونة المخيبة على ملعب بالايدوس حين فشل في الفوز في آخر 6 زيارات له إلى سيلتا فيغو في جميع المسابقات وفشل في الفوز في آخر 5 زيارات له إلى سيلتا فيغو في الدوري الإسباني تحديداً.



وبالرغم من التغيّر الواضح في أداء البرسا خصوصاً في وسط الميدان، إلا أن دفاعه بدا هشاَ ويقبل الأهداف بسهولة. خصوصاً مع هجوم ذكي وخبير من قبل أسباس ونوليتو ورافينيا..



ولعل من الإيجابيات القليلة بالنسبة للبرسا في اللقاء هي تمريرات ميسي الحاسمة وثنائية سواريز الذكية، وقد وصل ميسي إلى التمريرة الحاسمة رقم 250 مع برشلونة في جميع المسابقات.