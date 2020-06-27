رياضة | عاجل - كهربا يُثير الجدل برسالة غامضة

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - كهربا يُثير الجدل برسالة غامضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

آثار محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجدل برسالة غاضمة وذلك عبر حسابه الشخصي بموع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وظهر كهربا في صورة مرتديا قميص النادي الأهلي من داخل ملعب مختار التتش، وكتب عليها، "هالفترة أكثر فترة يحتوينى فيها الهدوء وقلة كلامى، وانسحابى من الكل".

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يشار إلى أن محمود كهربا كان انتقل إلى صفوف النادي الأهلي في يناير الماضي، قادما من نادي أفيش البرتغالى بعقد مدته أربعة مواسم ونصف الموسم، وذلك بعدما خرج من الزمالك.

ولعب كهربا مع الأهلي 10 لقاءات حتى الآن، واستطاع تسجيل 3 أهداف وصناعة ثلاثة آخرين، في كل المسابقات الذي شارك بها الأحمر سواء افريقيا أو محليا.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته يوم الأربعاء الماضي، بقرار من اتحاد الكرة المصري تمهيدا لعودة منافسات الدوري المصري الممتاز.