رياضة | مانشستر يونايتد يحقق فوزا دراميا على نوريتش 2-1 ويتأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يحقق فوزا دراميا على نوريتش 2-1 ويتأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق مانشستر يونايتد، في التأهل للدور نصف النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما تغلب على نوريتش سيتي 2 / 1 بعد الوقت الإضافي خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في دور الثمانية من المسابقة.

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وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة الوقت الأصلي للقاء، حيث تقدم مانشستر يونايتد بهدف سجله أوديون إيجالو في الدقيقة 51 وتعادل نوريتش بهدف سجله تود كانتويل في الدقيقة 75، وسجل هاري ماجوير هدف الفوز لمانشستر يونايتد في الدقيقة 118.

وشهدت المباراة طرد تيم كلوزا لاعب نوريتش في الدقيقة 88.