رياضة | كراوتش يختار محمد صلاح للفوز بجائزة أفضل لاعب فى إنجلترا هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر كراوتش يختار محمد صلاح للفوز بجائزة أفضل لاعب فى إنجلترا هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختار بيتر كراوتش المهاجم الدولي الإنجليزي السابق لنادي ليفربول و ستوك سيتي لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح للفوز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا هذا الموسم بعد تألقه اللافت مع الريدز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كراوتش فى تصريحات صحفية اليوم:"ارشح محمد صلاح للفوز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا لهذا الموسم سوف اختاره لأنه تخطى وتجاوز فيرناندو توريس ولويس سواريز، إنه يسجل في جميع المباريات الكبيرة".

وأضاف المهاجم الدولي الإنجليزي السابق:" صلاح بات حجر أساس لفريق ليفربول يجب ألا نكون محصنين أمام أدائه العظيم، بل يجب أن نشعر به وأن نمتن له لقد أصبح في مستوى مختلف تمامًا الآن عما كان عليه من قبل".

يذكر أن نادي ليفربول قد حقق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد أن حقق نادي تشيلسي الفوز علي حساب نظيره نادي مانشستر سيتي بنتيجة هدفين مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة البريميرليج والتي أقيمت بين الفريقين على ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.