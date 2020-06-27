رياضة | بايرن ميونيخ يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا في الدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بايرن ميونيخ يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا في الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني للموسم الحالي، رقمًا فريدًا من نوعه، حيث نجح في تسجيل 100 هدف للمرة الثانية في تاريخه بمنافسات البوندزليجا.

وبهدف توماس مولر اليوم السبت في الدقيقة التاسعة والسبعين من مباراة الفريق أمام فولفسبورج والتي فاز عليه فيها بنتيجة 4 مقابل صفر في المبارة الأخيرة من الموسم يكون الفريق حقق للمرة الثانية إحراز مئة هدف في موسم واحد في تاريخ الكرة الألمانية.

إلا أن الرقم القياسي الذي حققه بايرن ميونيخ في تاريخه يظل هو ما حققه الفريق في موسم 71/ 1972 عندما أحرز 101 هدفا في شباك الفرق الأخرى بفارق هدف واحد عن حصيلة موسم العام الجاري.