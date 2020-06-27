رياضة | وادى دجلة يعلق على قرار "الوليلي" بالاعتزال في قمة مشوارها الرياضي

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر وادى دجلة يعلق على قرار "الوليلي" بالاعتزال في قمة مشوارها الرياضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقب قرار لاعبة أندية وادى دجلة ونجمة الاسكواش العالمية والمصنفة رقم 1 على العالم رنيم الوليلي بالاعتزال، أصدرت أندية وادى دجلة بيانا.

وجاء البيان التالي:

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تتقدم أندية وادى دجلة بجزيل الشكر والتحية لنجمة الاسكواش والرياضة المصرية والعالمية رنيم الوليلي على مشوارها الرياضي الحافل بالإنجازات الرياضية وأعلى الألقاب العالمية التي ساهمت بشكل كبير في رفع اسم مصر في كبرى المنافسات تأكيدا على ريادتها لهذه الرياضة، كما أضافت هذه المسيرة المشرفة الكثير إلى دولاب إنجازات أندية وادى دجلة التي تشرفت بأن تكون البطلة الرياضية جزءا منها. وتؤكد أندية وادي دجلة على احترامها لقرار الاعتزال ودعمنا الكامل لها، متمنين للبطلة النجاح في جميع مخططاتها المستقبلية وسعيها لتحقيق الأفضل لها ولأسرتها.

وعن قرار الاعتزال، صرح كريم درويش، رئيس أكاديمية درويش للاسكواش بأندية وادى دجلة، "تمثل بطلة مصر ووادى دجلة رنيم الوليلي موهبة وخبرة فريدة في لعبة الاسكواش والتي من الصعب تكرارها. لذلك، سنفتقد وجودها ومهاراتها على ملاعب الاسكواش. ولكننا ندعمها كل الدعم ونؤيد قرارها لاستكمال رحلتها مع أسرتها الصغيرة في وجود زوجها بطل مصر للاسكواش طارق مؤمن، كما نتمنى لهم كل النجاح والتوفيق في حياتهم القادمة."

امتدت رحلة نجمة الاسكواش رنيم الوليلي مع أندية وادي دجلة طوال سبع سنوات حققت خلالهم مسيرة حافلة بالفوز والانتصارات حيث خاضت 172 بطولة بجدارة، أهلتها لـ 53 نهائي عالمي، لتقتنص منها ٢٤ لقب وكأس متنوع.