رياضة | مفاجأة بشأن رحيل "الأخطبوط"عن الزمالك

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة بشأن رحيل "الأخطبوط"عن الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة حول احتمالية رحيل محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك عن صفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت تقارير صحفية أن عواد قد يرحل عن صفوف الزمالك بسبب عدم مشاركته مع الفريق بشكل أساسي خلال هذا الموسم ولتلقيه العديد من العروض الخليجية الضخمة.

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ونفى أحد المقربين من محمد عواد كل الأنباء المنتشرة حول احتمالية رحيله عن صفوف القلعة البيضاء في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكد أن عواد سعيد في صفوف الزمالك وليس لديه أي مشكلة في عدم مشاركته الفترة الماضية ولن يرحل قبل نهاية عقده مع الفريق.

ويتواجد نادي الزمالك حاليا في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها الفريق الأبيض حتى الآن في بطولة الدوري.