رياضة | بالأرقام.. تفوق ريال مدريد على إسبانيول فى المواجهات السابقة

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. تفوق ريال مدريد على إسبانيول فى المواجهات السابقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت المواجهات الخمسة السابقة بين نادي ريال مدريد ضد إسبانيول ببطولة الدوري الإسباني الممتاز تفوق كبير للنادي المرينجي على حساب نظيره النادي الكتالوني.

‏حيث شهدت أخر 5 مباريات لريال مدريد ضد فريق إسبانيول فوز النادي الملكي فى 4 وخسر فى مباراة واحدة فقط واستطاع الخروج بكلين شيت ثلاث مرات بينما سجل الريال 9 أهداف واستقبل ثلاثة فقط.

ومن المقرر أن يحل نادي ريال مدريد ضيفا على نظيره إسبانيول مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز على ملعب باور 8 الدولي بمدينة برشلونة.

وتقام المباراة بين الفريقين يوم الأحد فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع على قناة بي أن سبورت 3 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإسباني الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.