رياضة | قرار نهائي.. نجم الزمالك يحسم مصيره من الرحيل عن الفريق

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر قرار نهائي.. نجم الزمالك يحسم مصيره من الرحيل عن الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موقفه من الرحيل عن صفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفضل محمود علاء مدافع القلعة البيضاء الإستمرار ضمن ناديه، وعدم التمسك بفكرة الرحيل بداية الموسم الجديد، خاصةً بعد الوعود التي تلقاها من الإدارة.

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وحصل علاء، على وعد من جانب ناديه، بصرف ما يقرب من 4 ملايين جنيه من مستحقاته المتأخرة، خوفًا من رحيله بالصيف المقبل.

وتلقى اللاعب، عدة عروض خارجية خلال الساعات الماضية من جانب أندية الدوري السعودي، للرحيل عن المارد الأبيض بنهاية الموسم الجاري.

من ناحية أخرى، رفض مجلس النادي الأبيض التعاقد مع عبدالله البكري مدافع بيراميدز سبورت، بسبب متطلبات ناديه المعقدة.