رياضة | مدرب سيلتا فيجو: فريقنا قدم مباراة بطولية أمام برشلونة وقام بعمل عظيم

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مدرب سيلتا فيجو: فريقنا قدم مباراة بطولية أمام برشلونة وقام بعمل عظيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر أوسكار جارسيا المدير الفني لسيلتافيجو عن سعادته الكبيرة عقب تعادل فريقه اليوم أمام برشلونة بهدفين لكل فريق في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني "الليجا".

وعطل سيلتافيجو فريق برشلونة بعدما فرض عليه التعادل بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، ليواصل نتائجة الجيدة في الفترة الأخيرة.

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قال جارسيا عقب نهاية المباراة :"كنا على بعد لقطة من الفوز وحزينون لعدم تمكن نوليتو من تسجيلها".

وأضاف :"استحقينا الانتصار اليوم ، فريقي قدم مباراة بطولية بعمل عظيم".