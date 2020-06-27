رياضة | رسميًا.. الهولندي آرين روبن يعود من الاعتزال وينضم لفريق مفاجأة

كتب هاني نصر العربي في السبت 27 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر رسميًا.. الهولندي آرين روبن يعود من الاعتزال وينضم لفريق مفاجأة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي إف سي جرونينجن عودة النجم الهولندي آرين روبن نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني السابق من الاعتزال، والانضمام لصفوف الفريق الهولندي بشكل رسمي، ليدافع عن ألوان قميصه في الموسم المقبل 2020 – 2021.

وكان نجم منتخب هولندا السابق أعلن اعتزاله كرة القدم في صيف 2019 بعد انتهاء تعاقده مع نادي بايرن ميونيخ الألماني، لكنه قرر العودة لملاعب الساحرة المستديرة مجددًا خلال الفترة الحالية، واختار العودة لموطنه وانضم لصفوف ناديه السابق جرونينجن الهولندي.

وأكد نادي إف سي جرونينجن الهولندي في بيان عبر موقعه الرسمي أن تعاقده مع آرين روبن لمدة موسم واحد 2020 / 2021، على أن يعقد النادي مؤتمرا صحفيا غدا الأحد الموافق 28 يونيو للإعلان عن تفاصيل التعاقد مع نجم هولندا وتقديمه للإعلام والجمهور.

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وعاد صاحب الـ36 عاما، للتدريبات في الفترة الأخيرة تحت قيادة هولجر برويش، المسؤول عن الإعداد البدني في بايرن ميونخ، قبل إعلانه اليوم بشكل رسمي عودته للملاعب والانضمام لصفوف فريق إف سي جرونينجن الهولندي.

بداية روبن مع كرة القدم كانت ضمن صفوف نادي جرونينجن الهولندي وكان عمره 12 عامًا، ولعب معه عدة سنوات حتي عام 2002، وأثبت قدراته الفنية وموهبته الكروية المُذهلة، ليكون ذلك بمثابة نقطة الإنطلاق له نحو تحقيق النجاحات والإنجازات في مشواره الكروي، قبل العودة له مجددًا بعد 18 عامًا تقريبًا.

لعب "روبن" خلال مسيرته الكروية ضمن صفوف عدة أندية أوروبية أبرزهم، آيندهوفن الهولندي"، وتشيلسي الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني، وبايرن ميونيخ الألماني، وحقق معهم العديد من البطولات والألقاب.