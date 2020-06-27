الامارات | الإسباني زارغوسا يقود شباب الأهلي في الموسم المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن الإسباني زارغوسا يقود شباب الأهلي في الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مصدر في شباب الأهلي لـ "الإمارات اليوم" أن شركة الكرة في "فرسان دبي" استقرت على استمرار المدرب الإسباني جيرارد زارغوسا مدرباً للفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل.

وأوضح المصدر أن زارغوسا حقق نتائج رائعة مع فريق تحت 21 سنة وتصدر لائحة ترتيب دوري الخليج العربي للرديف، وكان قريباً من تحقيق اللقب، بينما تولى قيادة الفريق الأول خلفاً للأرجنتيني رودولفو أروابارينا، ورغم عدم خوض "فرسان دبي" للعديد من المباريات بسبب توقف الدوري، ولكن المدرب الإسباني أثبت أحقيته بالحصول على فرصة قيادة الفريق في الموسم المقبل.

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