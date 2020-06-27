شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يقرر إلغاء المؤتمرات الصحفية بعد مباريات الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة، أنه لن تقام مؤتمرات صحفية بعد مباريات الدوري المقرر عودتها فى شهر أغسطس المقبل، وذلك ضمن الاجراءات الإحترازية والوقائية التى سيتم اتباعها مع استئناف النشاط حفاظا على سلامة عناصر المنظومة الرياضية سواء اللاعبين أو الأجهزة الفنية وكذلك العاملين فى وسائل الاعلام سواء صحفيين أو اعلاميين أو مصورين.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم عمل عوازل زجاجية بين الصحفيين ولاعبي الفريق لمنع الاختلاط بعد المباريات، حفاظا على سلامة الجميع.

من ناحية أخرى، وضعت اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان، عددا من من المعايير والضوابط التى سيتم تنفيذها في معسكرات المنتخبات الوطنية للحفاظ على سلامة اللاعبين ، خاصة بعد قرارات مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضى فى مصر خلال الفترة المقبلة والتعايش مع فيروس كورونا المستجد.

وتتضمن الاجراءات التى وضعتها اللجنة الطبية لمعسكرات المنتخبات الوطنية المختلفة عددا من الضوابط، ابرزها:

- توفير غرفة عزل وعيادة متخصصة داخل مكان المعسكر .

- تخصيص غرفة لكل لاعب فى المنتخب ومنع الجمع بين أكثر من لاعب فى غرفة واحدة.

- منع التجمعات والزحام والزيارات فى المعسكرات والتدريبات.

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- تنظيم وتسجيل الدخول والخروج وخطة تطهير يومية .

- الكشف الطبى قبل دخول المعسكر " قياس الحرارة.

- اجراء التحاليل اللازمة" .

- متابعة اللاعبين طبيا صباحا ومساء واستبعاد أى لاعب تظهر عليه الأعراض

- وسيلة نقل ثابتة للاعبين وتطهيرها بصفة دورية قبل وبعد الاستخدام.

- عدم استخدام غرف خلع الملابس وارتداء اللاعبين لملابسهم فى فندق الاقامة.

من ناحية أخرى، تعقد اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصرى لكرة القدم اجتماعاً مع حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، غدا الأحد، فى حضور محمد بركات مدير المنتخب للوقوف على احتياجات المنتخب الوطنى خلال المرحلة المقبلة.

كما تضمن الجلسة بين البدرى ومسئولى اللجنة الخماسية معرفه ما وصلت إليه اللجنة من اقتراحات فى اجتماعها مع مدربى أندية الدورى الممتاز للاطلاع عليها ومناقشتها بما يتواكب مع مصلحة المنتخب والأندية.