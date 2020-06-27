شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يشيد بالإلتزام بالأجراءات الإحترازية في تدريبات الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، أن الأمور في تدريبات الفريق تسير بشكل جيد للغاية منذ عودة التدريبات الأربعاء الماضي ، موضحاً أن هناك إلتزام تام من الجميع في الفريق بتطبيق الإجراءات الإحترازية خلال التدريبات من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين بعد إنتشار وباء "كورونا، وشدد مدير الكرة على أن الفريق يسير وفق برنامج تدريبي حدده السويسري رينيه فايلر المدير الفني قبل سفره إلى بلاده لقضاء أجازة هناك عدة ايام برفقة أسرته ، وقال عبد الحفيظ أن التدريبات تتم على مجموعتين كما سبق وأعلن الجهاز الفني منعاً للتزاحم في المران.

وأكد عبد الحفيظ أن لاعبى الفريق والجهاز الفنى والإدارى والعاملين بجهاز الكرة يخضعون للمسحة الطبية الثانية غدا، الأحد، للكشف عن فيروس "كورونا"، وأوضح عبد الحفيظ أن جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفنى سوف يخضعون للمسحة الثانية عقب مران المجموعة الثانية غدا.

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وأِشار مدير الكرة بالاهلي إلى أن رينيه فايلر المدير الفنى للفريق وضع برنامجا خاصا للاعبين خلال فترة التوقف اشتمل على جانب بدني، وهو ما ساهم بشكل كبير فى وصول اللاعبين لدرجة جيدة من معدل اللياقة، وهو ما ظهر مردوده فى الأيام الأولى لاستئناف التدريبات.

وأوضح أن الجهاز الفنى يلتزم بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية منذ اليوم الأول فى التدريبات، وفقا لإرشادات وزارة الشباب والرياضة، حيث تم إجراء مسحة طبية للجهاز الفنى واللاعبين والعاملين بفريق الكرة، بالإضافة إلى تقسيم اللاعبين لمجموعتين أثناء المران ومراعاة التباعد خارج الملعب.