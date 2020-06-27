شكرا لقرائتكم المسحة الطبية الثانية تؤكد إصابة لاعب فى وادى دجلة بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثبتت المسحة الطبية التى أجراها لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى وادى دجلة، أمس الجمعة، إصابة أحد اللاعبين بفيرس كورونا، بعد أن ظهرت إيجابية العينية الثانية من المسحة، كما جاءت باقى عينات "سلبية" سواء للاعبين أو الجهاز الفنى والإدارى، ومن المقرر أن يتم عزل اللاعب وعدم مشاركته فى التدريبات الجماعية لفريقه، التى ستستمر بشكل طبيعى.

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وجاءت نتيجة المسحة الطبية الأولى التى خضع لها اللاعبون الجهاز الفنى والإدارى "سلبية" لاسيما أنه كان هناك شك فى إصابة بعض اللاعبين والجهاز الفنى بالفيرس بناءً على تحليل الدم، إلا أن المسحة الأولى أكدت سلبية جميع العينات، وقبل إجراء المسحة الثانية كان هناك شك فى إصابة 5 من اللاعبين بعد مخالطتهم للاعبون مصابون فى أندية أخرى، إلا أن النتيجة أثبتت إصابة لاعب واحد فقط، وسلبية مسحات الأخرون.

فى السياق ذاته، طلب مسئولو اللجنة الطبية باتحاد الكرة، برئاسة محمد سلطان، من كل نادٍ من أندية الدورى الممتاز إرسال اسم طبيب خاص لكل فريق من أجل الاجتماع معهم ومنحهم دورات تدريبية عبر الفيديو كونفرانس عن كل ما يخص فيروس كورونا ومتابعته لحالات أفراد الفريق بالكامل وإخطار اللجنة الطبية بأى تطورات فى حال ظهور أى إصابات أو أعراض على أى فرد من أفراد الفريق، وتجهز اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تقريرا مفصلا عقب اجتماعاتها مع الاندية لعرض هذا التقرير على الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ويتضمن الملاحظات التى أبدتها الأندية على قرار عودة الدورى.