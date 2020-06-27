بطولة إنكلترا: فوز ثالث تواليا لولفرهامبتون للمرة الأولى منذ 1980

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برمنغهام: تابع ولفرهامبتون عودته الرائعة بعد عطلة كورونا القسرية وتسلقه ترتيب الدوري الانكليزي لكرة القدم نحو تأهل تاريخي لدوري أبطال اوروبا، بفوزه على مضيفه استون فيلا وصيف القاع 1-صفر، السبت في المرحلة الثانية والثلاثين.

وهذا الفوز الثالث تواليا لتشكيلة المدرب البرتغالي نونو اسبيريتو سانتو بعد توقف لنحو ثلاثة اشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك اثر تخطيه مضيفه وست هام يونايتد 2-صفر ثم ضيفه بورنموث 1-صفر.

وبهدف البلجيكي لياندر ديندونكر من تسديدة ارضية قوية من حدود المنطقة، رفع ولفرهامبتون رصيده الى 52 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطتين عن تشلسي الرابع الذي يحل الاربعاء على جاره وست هام اللندني.

ويحمل الحلول في المركز الخامس أهمية كبرى هذا الموسم في انكلترا، بحال فشل مانشستر سيتي الثاني في استئناف قرار حرمانه من المشاركة القارية بسبب خرقه قواعد اللعب المالي النظيف، ما يعني تأهل صاحب هذا المركز الى دوري ابطال اوروبا.

قال نونو الباحث عن قيادة فريقه الى البطولة القارية المرموقة للمرة الاولى في 60 سنة "ستكون الفترة المقبلة قاسية، لكننا سنتعافى في الاسبوع المقبل. سنعدّ انفسنا للمنافسة ونرى ماذا سيحصل".

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تابع المدرب الذي فاز فريقه بعد العودة على اندية متدنية الترتيب "أنا سعيد جدا للياندر ديندونكر، يمنحنا الكثير ويستحق هذه اللحظة".

ولم يتعرض "الذئاب" لأية خسارة في آخر ثماني مباريات، وحققوا فوزهم الثالث تواليا في الدوري للمرة الاولى منذ 1980.

وخلافا للفائز، يعاني استون فيلا بشكل كبير باحثا عن فوزه الاول منذ كانون الثاني/يناير، ويتساوى بوصافة القاع (27 نقطة) مع وست هام وبورنموث، لكنه لعب مباراة أكثر.

واصبح فريق المدرب دين سميث أمام خطر محدق بالنزول الى دوري المستوى الثاني، اذ يتعين عليه خوض مباريات قوية أمام ليفربول البطل ومانشستر يونايتد.

وعلق سميث على مباراة السبت، بالقول "كنا قريبين من فريق بين الستة الاوائل اليوم، لكنهم سجلوا هدفا من حافة المنطقة، ولم نترجم الفرص التي سنحت لنا"، متذمرا من برنامج المباريات المزدحم، بعد خوضه رابع مبارياته في 11 يوما.