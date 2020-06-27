صور .. سموحة يعود إلى التدريبات بعد مسحة كورونا الثانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض الفريق الكروى الأول بنادى سموحة، تحت قيادة حماده صدقى المدير الفنى للفريق، اليوم السبت، أولى تدريباته الجماعية بعد فترة طويلة من التوقف بعد خضوع الفريق لمسحات فيروس كورونا، بعدما فضل صدقى استمرار الفريق فى التدريبات المنفردة بالمنزل طوال الفترة الماضية قبل أن يخضع الفريق لمسحة فيروس كورونا تحت إشراف الاتحاد المصرى لكرة القدم، لتعود تدريبات الفريق استعدادا لعودة الدورى خلال الفترة المقبلة.
وتنتهى إعارة أحمد فتوح إلى سموحة بنهاية الموسم الجارى ويرغب الفريق السكندرى فى الحفاظ على استمراره بين صفوفه بعدما تألق مع الفريق والمنتخب الأولمبى فى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة وسيبحث مسئولى النادى السكندرى فى الفترة المقبلة مع الزمالك إمكانية استمراره ضمن صفوف الفريق فى الموسم الجديد.
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