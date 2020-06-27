شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. سموحة يعود إلى التدريبات بعد مسحة كورونا الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض الفريق الكروى الأول بنادى سموحة، تحت قيادة حماده صدقى المدير الفنى للفريق، اليوم السبت، أولى تدريباته الجماعية بعد فترة طويلة من التوقف بعد خضوع الفريق لمسحات فيروس كورونا، بعدما فضل صدقى استمرار الفريق فى التدريبات المنفردة بالمنزل طوال الفترة الماضية قبل أن يخضع الفريق لمسحة فيروس كورونا تحت إشراف الاتحاد المصرى لكرة القدم، لتعود تدريبات الفريق استعدادا لعودة الدورى خلال الفترة المقبلة.

خضع لها الجهاز الفنى والإدارى والطبى واللاعبون والعاملون بالنادى، "سلبية" ولم يظهر وجود كورونا على أى فرد من الذين تم سحب عينتهم وأضاف عامر أن كل ما يقال ما هو إلا اجتهادات وشائعات، ولذلك أطالب الجميع بتوخى الحذر وعدم الزج باسم النادى فى مثل هذه الأمور التى لا تحتمل الاجتهاد وأكد رئيس سموحه أنه سيتم عمل المسحة الثانية للاعبين اليوم السبت وهو ما حدث، على أن يعودوا للتدريبات بشكل طبيعى مع أخذ كافة التدابير الاحترازية.

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وتنتهى إعارة أحمد فتوح إلى سموحة بنهاية الموسم الجارى ويرغب الفريق السكندرى فى الحفاظ على استمراره بين صفوفه بعدما تألق مع الفريق والمنتخب الأولمبى فى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة وسيبحث مسئولى النادى السكندرى فى الفترة المقبلة مع الزمالك إمكانية استمراره ضمن صفوف الفريق فى الموسم الجديد.