شكرا لقرائتكم خبر عن مؤقتة الطائرة تعتمد محضر قرارات الجلسة المرفوضة باكتمال النصاب القانونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إعتمدت اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى قرارات محضر جلسة 14 يونيو التى تم رفضها من قبل اللجنة الأولمبية مؤخرا بسسبب عدم إكتفاء نسبة الحضور فى إعادة الجلسة اليوم .

و شهدت جلسة اليوم إكتمال النصاب القانونى بحضور رئيس اللجنة و كلا من الأعضاء ، إيهاب عزمى و نادية رشوان و أيمن غزلان و سامى إبراهيم .

وأكد سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة إخطاره من قبل اللجنة الأولمبية برفض اعتماد محضر مجلس الإدارة الأخير بتاريخ 14 يونيو الجارى، بسبب عدم اكتمال نسبة الحضور قبل أن تستكمل الجلسة اليوم .

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وأضاف حمدى أن الاجتماع المرفوض شهد حضوره ومعه كل من إيهاب عزمى وسامى إبراهيم على مائدة الجلسة، وتمرير القرارات عن طريق الواتس اب للثنائى نادية رشوان وأيمن غزلان، وهو ما رفضته اللجنة الأولمبية مؤكدة ضرورة إعادة الاجتماع.

وأشار حمدى إلى أن إخطار الأولمبية تسبب فى عدم عقد جلسة الأربعاء التى كان من المقرر أن تشهد بحث تصورات الأندية لعودة النشاط .

وشهد اجتماع الأحد مع الأندية تضارب فى المقترحات، وأبرزها ثبات الزمالك على موقف عدم عودة النشاط فى الفترة الحالية على صعيد أى لعبة، بينما اقترح محمد مصيلحى المدير الفنى لفريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى استئناف الدورى لاستكماله يوم 4 سبتمبر المقبل على ان ينتهى يوم 25 من نفس الشهر، وذلك فى اجتماع اللجنة المؤقتة للعبة مع ممثلو الأندية لمناقشة تصورات عودة النشاط، وأكد مصيلحى أنه يتبقى له 8 مباريات ضمنهم مباراتين مؤجلتين، حيث اقترح لعب احدهما يوم 31 أغسطس و الأخرى 14 سبتمبر على ان ينتهى كأس مصر يوم 3 أكتوبر