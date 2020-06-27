شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض عقد عمر جابر وراء التمديد 4 مواسم مع بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مدد عمر جابر ظهير أيمن الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، تعاقده لمدة 4 سنوات مقبلة حتى عام 2024، حيث أضاف اللاعب لعقده مع الفريق السماوى موسمين ونصف بخلاف المدة المتبقية في عقده ليستمر مع النادي حتى عام 2024، وأكدت إدارة بيراميدز أن التمديد جاء فى إطار سياسة النادى للحفاظ على قوامه الأساسي ونجومه الكبار سعيا لمزيد من الاستقرار الفني وبهدف المنافسة على جميع البطولات.

وكشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز، عن كواليس تمديد تعاقد عمر جابر، موضحًا إن التمديد جاء لكون عمر من الأعمدة الأساسية بالفريق ولا يمكن الاستغناء عنه فى الفترة المقبلة، بخلاف إنه تم تخفيض قيمة عقد اللاعب بعد أن أبرم الطرفان عقد جديد يمتد لأربع مواسم مقبلة، وبمقابل مادى أقل من الذى كان مذكورًا فى العقد القديم والذى كان يمتد حتى 2022.

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أوضح المصدر، أن عقد عمر جابر القديم يٌعد من أكبر العقود داخل فريق بيراميدز مع على جبر وأحمد الشناوى، وتسعى الإدارة الحالية لتخفيض النفقات عن طريق تخفيض قيمة تلك العقود التى تراها مبالغ فيها من الناحية المادية.