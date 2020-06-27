الامارات | بالفيديو.. حريق هائل في احتفالات ليفربول بالدوري الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. حريق هائل في احتفالات ليفربول بالدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصلت جماهير ليفربول احتفالاتها بلقب الدوري الإنجليزي التاريخي والذي تحقق بعد 30 عاماً من الغياب ولكن لم تمر الاحتفالات بسلام بعد أن شهدت أعمال تخريبية حيث تسببت الألعاب النارية في نشوب حريق في المبنى التاريخي العريق "رويال ليفر".

وكان ليفربول قد حقق لقب الدوري لأول مرة بعد غياب 30 عاماً عقب فوز تشيلسي على مانشستر سيتي الخميس الماضي قبل 7 جولات من ختام البطولة.

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وقال موقع "ليفربول إيكو"، أنه خلال احتفال جماهير "الريدز" بلقب الدوري الإنجليزي في وسط المدينة، اصطدمت ألعاب نارية بإحدى شرفات مبنى "رويال ليفر"، وهو ما أسفر عن اشتعال النيران في المبنى، وأشار إلى أن فرق الإطفاء سارعت إلى مكان الحريق وتمكنت من السيطرة عليه وإخماده.

وشهدت شوارع مدينة ليفربول احتفالات عارمة منذ ليلة الخميس الماضي، بعد تأكد فوز "الريدز" مبكرا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، للمرة الأولى منذ العام 1990.

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