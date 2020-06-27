الامارات | أحمد الشريف يعلن ترشحه لرئاسة اتحاد السباحة

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشريف يعلن ترشحه لرئاسة اتحاد السباحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الدكتور أحمد الشريف، الأمين العام السابق لمجلس دبي الرياضي، عن نيته خوض انتخابات اتحاد السباحة وكرة الماء والغطس للدورة الإدارية المقبلة (2020-2024) على منصب رئيس الاتحاد، وذلك خلال الانتخابات التي من المقرر أن تعقد خلال الأشهر القليلة القادمة، بعد أن عقد اتحاد السباحة اليوم الجمعية العمومية العادية الأخيرة له في انتظار تحديد جمعية عمومية غير عادية لاعتماد شكل الانتخابات.

وأكد الشريف، لـ "الإمارات اليوم" أن هدفه من الترشح لرئاسة الاتحاد هو خدمة السباحة والألعاب المائية الإماراتية، وتعزيز جهود أسرة السباحة للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في الفترة الماضية على كل المستويات، وعن البرنامج الانتخابي قال الشريف: "البرنامج يعتمد بشكل أساسي على استثمار طاقات أسرة السباحة والألعاب المائية الإماراتية التي تزخر بكوادر وطنية شابة لديها من التأهيل ما يمكنها من دفع وتعزيز كل البرامج التي سنعتمدها في مواصلة تحقيق الإنجازات على الصعد الفنية والادارية من أجل التنافس على الألقاب الأولمبية والعالمية بهدف حصد الإنجازات للدولة بما يليق بمكانتها وتطورها الهائل في كل مجالات الحياة، وسيتم الإعلان عن البرنامج وأهدافه وآلياته ومبادراته في مؤتمر صحافي سنعقده في وقت لاحق".

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