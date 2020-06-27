برشلونة يواصل منح الهدايا لريـال مدريد بتعادل مخيب أمام سلتا فيجو

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل فريق برشلونة منح الهدايا لغريمة التقليدي ريال مدريد، بعد تعادل مخيب للآمال أمام مُضيف سلتا فيجو 2-2 في الجولة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم. سجل هدفي برشلونة لويس سواريز في الدقائق 20 و67، بينما أحرز لسيلتا فيجو سمولوف في الدقيقة 50 وأسباس في الدقيقة 88. وبهذا التعادل يرفع برشلونة رصيده إلى 69 نقطة في الصدارة مؤقتًا وبفارق نقطة عن ريال مدريد المتبقي له مباراة غدا امام اسبانيول، في حالة الفوز بها ينفرد بالصدارة، ورفع سيلتا فيجو رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس عشر. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 62,755

تعافي 16,737

وفيات 2,620

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