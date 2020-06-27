شكرا لقرائتكم خبر عن «تطورات في أمور تمس كرامة النادي».. تأجيل اجتماع مجلس إدارة الزمالك 48 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة النادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور تأجيل الاجتماع الطارئ لمجلس الإدارة الذي كان مقررا له غدًا الأحد لمدة ٤٨ ساعة.

وبحسب موقع الزمالك الرسمي، جاء القرار لحدوث تطورات جديدة في أمور تمس كرامة الزمالك.

وكان مرتضي منصور قد وجه، الدعوة لمجلس إدارة القلعة البيضاء أمس لعقد اجتماع طارئ في الثانية عشر ظهر غدًا الأحد، للرد على بعض الأمور التي تخص النادي.