شكرا لقرائتكم خبر عن «تطورات في أمور تمس كرامة النادي».. تأجيل اجتماع مجلس إدارة الزمالك 48 ساعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة النادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور تأجيل الاجتماع الطارئ لمجلس الإدارة الذي كان مقررا له غدًا الأحد لمدة ٤٨ ساعة.
وبحسب موقع الزمالك الرسمي، جاء القرار لحدوث تطورات جديدة في أمور تمس كرامة الزمالك.
وكان مرتضي منصور قد وجه، الدعوة لمجلس إدارة القلعة البيضاء أمس لعقد اجتماع طارئ في الثانية عشر ظهر غدًا الأحد، للرد على بعض الأمور التي تخص النادي.
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