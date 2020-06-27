شكرا لقرائتكم شاهد.. مروان محسن يستعرض عضلات قدميه قبل عودة الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعرض مروان محسن مهاجم الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي عضلات قدميه، خلال مشاركته فى التدريبات الجماعية مع فريقه، فى إطار الاستعداد لعودة استئناف مسابقة الدورى الممتاز، بعد أن قررت لجنة إدارة الأزمات برئاسة الوزراء عودة الحياة الرياضية بشكل طبيعى فى الفترة المقبلة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيرس كورونا.

ونشر مروان محسن صورته عبر صفحته الرسمية على انستجرام، خلال مداعبة الكرة فى المران الجماعى للمارد الأحمر، ليستعرض من خلالها عضلات قدميه، والتى أظهرت إستغلال اللاعب لفترة توقف مسابقة الدورى والنشاط الرياضى بشكل عام لتحسين مستواه البدنى، لاسيما وأن النجم البرتغالى كرستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالى والمنتخب البرتغالى، اشتهر بالاستعراض الدائم لعضلات قدميه، وهو ما قام به مروان محسن حاليًا.

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مروان محسن

وضمن مروان محسن مكانه في النادي الأهلي لفترة أطول من الزمن، بعدما اتفق معه المجلس الأحمر على تعديل وتمديد عقده، رغم كل الانتقادات التى طالت اللاعب من الجماهير بسبب انخفاض معدله التهديفي.

واتفق مسئولو النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب مع مروان محسن على مد عقده لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم المتبقى فى عقده، بحيث ينتهى عقد المهاجم الدولى فى موسم 2023، وذلك بعد الجلسة التى جمعت اللاعب ووكيله تامر النحاس مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الحمراء، وعدل الأهلى قيمة عقد مروان محسن بما يتناسب مع عطائه للفريق كونه واحد من نجوم الفريق الدوليين، حيث تم تصعيده للفئة الأولى بعد أن كان من ضمن لاعبى الفئة الثانية طوال الفترة الماضية.

وتسلمت لجنة التخطيط بالأهلى تقريرا من سيد عبد الحفيظ، للموافقة بشكل رسمى على تعديل ومد عقد مروان محسن ومن بعدها ستتم الموافقة على الأمر بشكل رسمى فى اجتماع مجلس إدارة النادى، خاصة أن طلب تمديد عقد اللاعب جاء من السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.