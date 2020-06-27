شكرا لقرائتكم يوسف أوباما: "جروس كان مندهش من استبعادي المتكرر بالمنتخب الوطني" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى يوسف أوباما لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك حزنه الشديد على استبعاده من قائمة المنتخب الوطني الأول خلال الفترات الماضية وتحديداً في البطولات الكبرى وعلى رأسها أمم أفريقيا الماضية.

وقال يوسف أوباما: "جروس كان مندهش من استبعادي الدائم في منتخب مصر وكان يجلس معايا ويؤكد أن أرقامي تستحق الانضمام".

وأشار الى أن المدرب السويسري السابق للزمالك أكد لي أن الفرصة ستأتي في منتخب مصر وأنه يعمل حالياً على إقناع حسام البدري المدير الفني للفراعنة خاصة وأنه مدرب كبير وله إمكاناته الفنية التي نقدرها ونحترمها ثانية.

وقال أوباما خلال استضافته ببرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية مع الإعلامية فرح علي: "انه يتمنى الانضمام لمنتخب مصر لأنه حلم لكل لاعب في كافة أنحاء العالم".

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وأكد يوسف أوباما صعوبة استكمال بطولة الدوري المصري الممتاز في ظل الظروف الحالية نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.

أضاف يوسف أوباما: "عودة الدوري في الظروف الحالية صعبة لازم كلنا نحس بظروف بعض".

أوضح يوسف أوباما: "كلنا أسرة واحدة في الزمالك وعدم اللعب قرار الادارة واللاعبين وكلنا ايد واحدة في هذا القرار وكل القرارات".

وقال أوباما: "انتقادات الجماهير في الأوقات الصعبة أستوعبها لأنني ابن النادي وهم يدركون ذلك، كما أنني عمري ما طلبت الراحة في نادي الزمالك لأن حلمي ارتداء تيشيرت الأبيض".