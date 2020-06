شكرا لقرائتكم أيمن عبد العزيز: أجبرت مدرب طربزوان التركي على السجود بعدما سجلت هدفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أيمن عبد العزيز، لاعب ومدرب الزمالك السابق، أنه أجبر مدرب طربزوان التركي على السجود بعدما سجل هدفين فى مباراة بالدوري حيث تحداه الأخير بأنه لو أحرز هدف سيفعل مثله ويسجد فى الأرض وبالفعل أحرز هدفين وأجبره على السجود ، وأضاف لاعب ومدرب الزمالك السابق, في برنامج be on time على قناة on time sport1 قائلا أن مصطفي محمد لاعب مميز ويحتاج دماغ زى عمرو زكى ويصلح للعب في الدوري الإنجليزي أو الاسباني ، مؤكدا أن عبد الله السعيد لديه رؤية مميزة في مصر وبيفكر بدماغه وحمدى النقاز غلط لما هرب من الزمالك بتلك الطريقة وفى ذلك التوقيت.

وعلق لاعب ومدرب الزمالك السابق، على أن كارتيرون لم يخفق مع فريق الاهلي لأنه تمكن من الوصول إلى نهائي دوري أبطال افريقيا مع لاعبين ليسوا على مستوي عالي ولكن الزماكل ساعده بالتتويج في ظل كوكبة من النجوم.

وقال أيمن عبد العزيز، شائعة تدخلى في عمل المدرب الصربي ميتشو خلصت عليا وهو كان بيثق فيا وقالى بعد المباراة أنا فخور بيك".

وأكد يوجد تشابه كبير بينى وبين طارق حامد في كل شيء واري فيه نفسي ، مضيفا أن الفنان تامر حسني كان لاعب مميز في وسط الملعب وكان يلعب معه ضد فريق الناشئين في نادى الزمالك مضيفا , أن فريق الزمالك بعيد عن لقب الدوري هذا الموسم ولكن الأمل موجود طالما أن المنافسة مستمرة وعدد النقاط لم يتم حسمه حتى الرمق الأخير ولكن نحتاج من 6 إلى 8 أسابيع فترة إعداد للاعب المصري لعودة الدوري".