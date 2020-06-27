شكرا لقرائتكم أوباما: حازم إمام سبب حبي للزمالك وفييرا ونبيه سبب التصعيد للفريق الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد يوسف أوباما لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أن الثعلب الصغير حازم إمام سبب عشقه للقلعة البيضاء وكرة القدم بشكل عام، وأضاف أوباما خلال استضافته ببرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية مع الإعلامية فرح علي: "حازم إمام صاحب فضل في زيادة شعبية نادي الزمالك بين جيلي وأجيال كثيرة فهو نجم موهوب وعاشق للكرة".

أوضح يوسف أوباما: "خالد جلال المدير الفني الأسبق قدمني بشكل أكثر من رائع مع النادي، وارتدائي شارة كابتن الزمالك أمام الإسماعيلي كان أمر صعب".

وواصل: "فييرا وأسامة نبيه أول من اختاروني للفريق الأول وعقب أن رشحاني ومن وقتها لم أعد لفريق الشباب".

وأبدى يوسف أوباما، حزنه الشديد على استبعاده من قائمة المنتخب الوطني الأول خلال الفترات الماضية وتحديداً في البطولات الكبرى وعلى رأسها أمم أفريقيا الماضية.

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وقال يوسف أوباما: "جروس كان مندهش من استبعادي الدائم في منتخب مصر وكان يجلس معايا ويؤكد أن أرقامي تستحق الانضمام".

وأشار الى أن المدرب السويسري السابق للزمالك أكد لي أن الفرصة ستأتي في منتخب مصر وأنه يعمل حالياً على إقناع حسام البدري المدير الفني للفراعنة خاصة وأنه مدرب كبير وله إمكاناته الفنية التي نقدرها ونحترمها ثانية.

وقال أوباما: إنه يتمنى الانضمام لمنتخب مصر لأنه حلم لكل لاعب في كافة أنحاء العالم.