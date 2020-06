شكرا لقرائتكم أيمن عبد العزيز: شائعة تدخلى في عمل الصربي ميتشو خلصت عليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أيمن عبد العزيز، لاعب ومدرب الزمالك السابق، شائعة تدخلى في عمل المدرب الصربي ميتشو خلصت عليا وهو كان بيثق فيا وقالى بعد المباراة أنا فخور بيك"، وأضاف لاعب ومدرب الزمالك السابق, في برنامج be on time على قناة on time sport1 ان المهندس عمرو الجنايني أول من توصل معه في الزمالك لعودته ممن تركيا سواء في 2006 أو في 2008 مؤكدا أن فترة لعبى في مصر لم تمنحنى حب الجماهير الكافئ"،.

وأضاف، يوجد تشابه كبير بينى وبين طارق حامد في كل شيء واري فيه نفسي ،قائلا: إن الفنان تامر حسني كان لاعب مميز في وسط الملعب وكان يلعب معه ضد فريق الناشئين في نادى الزمالك.

وتابع أن فريق الزمالك بعيد عن لقب الدوري هذا الموسم ولكن الأمل موجود طالما أن المنافسة مستمرة وعدد النقاط لم يتم حسمه حتى الرمق الأخير ولكن نحتاج من 6 إلى 8 أسابيع فترة إعداد للاعب المصري لعودة الدوري".

وعلق أيمن عبد العزيز على املنتبخ قائلا : لا أعرف سبب عدم انضمامي لمنتخب مصر في 2006 رغم تألقي في أوروبا والاجابة عند حسن شحاتة وأحترم اختياراته"، مضيفا محدش له الفضل عليا في الكورة وتوفيق ربنا ومجهودى السبب في استمراري ووجودي". ويري عبد العزيز : أن أفضل مواسمه 2002-2003 مع مالطيا سبورت في المركز الرابع عندما حصل على أحسن لاعب في الدوري التركي"، مضيفا كنت أستحق التواجد مع منتخب مصر في الثلاثية الافريقية وميزة حسن شحاته الاستقرار والقيادة الفنية حسمت البطولات". اعترف أيمن عبد العزيز، مدرب ونجم نادى الزمالك ومنتخب مصر السابق ، أن لعبه مع فريق مالطيا سبورت التركي كانت هي أفضل فترة في احترافه حيث توج بجائزة أفضل لاعب ورابع الدوري التركي ولعبنا في أوروبا. وقال أيمن عبد العزيز، مدرب ونجم نادى الزمالك ومنتخب مصر السابق ، كنت بلا دور مع السويسري كريستان جروس مدرب الزماكل السابق واقتصرت مهام على تدريب المستبعدين فقط مضيفا جروس كان لا يثق في المدربين المصريين ولم أتقدم باستقالتى لانى كنت في بداياتى مع الفريق ، وأصر السويسري على الجلوس معايا قبل التعاقد وطلب منى تدريب المستبعدين فقط .

وأضاف لاعب ومدرب الزمالك السابق، نحتاج من 6 إلى 8 أسابيع فترة إعداد للاعب المصري لعودة الدوري".

وقال أيمن عبد العزيز : لا أعرف سبب عدم انضمامي لمنتخب مصر في 2006 رغم تألقي في أوروبا والاجابة عند حسن شحاتة وأحترم اختياراته"، مضيفا محدش له الفضل عليا في الكورة وتوفيق ربنا ومجهودى السبب في استمراري ووجودي".

ويري عبد العزيز : أن أفضل مواسمه 2002-2003 مع مالطيا سبورت في المركز الرابع عندما حصل على أحسن لاعب في الدوري التركي"، مضيفا كنت أستحق التواجد مع منتخب مصر في الثلاثية الافريقية وميزة حسن شحاته الاستقرار والقيادة الفنية حسمت البطولات".

اعترف أيمن عبد العزيز، مدرب ونجم نادى الزمالك ومنتخب مصر السابق ، أن لعبه مع فريق مالطيا سبورت التركي كانت هي أفضل فترة في احترافه حيث توج بجائزة أفضل لاعب ورابع الدوري التركي ولعبنا في أوروبا.