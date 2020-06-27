شكرا لقرائتكم تعرف على سر تمديد عمر جابر عقده 4 مواسم مع بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مدد عمر جابر ظهير أيمن الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، تعاقده لمدة 4 سنوات مقبلة حتى عام 2024، حيث أضاف اللاعب لعقده مع الفريق السماوى موسمين ونصف بخلاف المدة المتبقية في عقده ليستمر مع النادي حتى عام 2024، وأكدت إدارة بيراميدز أن التمديد جاء فى إطار سياسة النادى للحفاظ على قوامه الأساسي ونجومه الكبار سعيا لمزيد من الاستقرار الفني وبهدف المنافسة على جميع البطولات.

وكشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز، عن كواليس تمديد تعاقد عمر جابر، موضحًا إن التمديد جاء لكون عمر من الأعمدة الأساسية بالفريق ولا يمكن الاستغناء عنه فى الفترة المقبلة، بخلاف إنه تم تخفيض قيمة عقد اللاعب بعد أن أبرم الطرفان عقد جديد يمتد لأربع مواسم مقبلة، وبمقابل مادى أقل من الذى كان مذكورًا فى العقد القديم والذى كان يمتد حتى 2022.

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أوضح المصدر، أن عقد عمر جابر القديم يٌعد من أكبر العقود داخل فريق بيراميدز مع على جبر وأحمد الشناوى، وتسعى الإدارة الحالية لتخفيض النفقات عن طريق تخفيض قيمة تلك العقود التى تراها مبالغ فيها من الناحية المادية.

ويعد عمر جابر أحد أهم لاعبي بيراميدز وأحد الركائز الأساسية في النادي حيث خاض اللاعب خلال الموسم الحالي 16 مباراة مع الفريق في الدوري الممتاز وسجل هدفا واحدا، كما شارك في 11 مباراة أخرى خاضها النادي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وسجل هدفا كذلك بالبطولة التي وصل فيها الفريق إلى الدور نصف النهائي مع أول مشاركة تاريخية.

وعلقت الصفحة الرسمية لبيراميدز على تمديد تعاقد عمر جابر بأربع كلمات: "جميل، أنيق، بارع، رائع.. أربع كلمات تصف صاحب القميص رقم 4، حكاية عمر جابر مستمرة مع بيراميدز لـ 4 سنوات".