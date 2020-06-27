شكرا لقرائتكم أيمن عبد العزيز: 2003 أفضل موسم لي فى الدورى التركي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أيمن عبد العزيز، لاعب ومدرب الزمالك السابق، أن فريق الزمالك بعيد عن لقب الدوري هذا الموسم ولكن الأمل موجود طالما أن المنافسة مستمرة وعدد النقاط لم يتم حسمه حتى الرمق الأخير".

وأضاف لاعب ومدرب الزمالك السابق, في برنامج be on time على قناة on time sport1 قائلا: نحتاج من 6 إلى 8 أسابيع فترة إعداد للاعب المصري لعودة الدوري".

وقال أيمن عبد العزيز : لا أعرف سبب عدم انضمامي لمنتخب مصر في 2006 رغم تألقي في أوروبا والإجابة عند حسن شحاتة وأحترم اختياراته"، مضيفا محدش له الفضل عليا في الكورة وتوفيق ربنا ومجهودى السبب في استمراري ووجودي".

ويري عبد العزيز، أن أفضل مواسمه 2002-2003 مع مالطيا سبورت في المركز الرابع عندما حصل على أحسن لاعب في الدوري التركي"، مضيفا كنت أستحق التواجد مع منتخب مصر في الثلاثية الافريقية وميزة حسن شحاته الاستقرار والقيادة الفنية حسمت البطولات".

Advertisements

اعترف أيمن عبد العزيز، مدرب ونجم نادى الزمالك ومنتخب مصر السابق ، أن لعبه مع فريق مالطيا سبورت التركي كانت هي أفضل فترة في احترافه حيث توج بجائزة أفضل لاعب ورابع الدوري التركي ولعبنا في أوروبا.