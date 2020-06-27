شكرا لقرائتكم كارتيرون يقرر الإعلان عن الراحلين من الزمالك عقب دوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر داخل الجهاز الفني لفريق الزمالك، أن الفرنسي باتريس كارتيرون استقر نهائيا علي الراحلين عن صفوف الفريق مع نهاية الموسم الحالي، وسيتم الإعلان عنهم عقب نهاية مباريات الزمالك في دوري أبطال أفريقيا والتي يستأنف الزمالك مشاركته فيها امام الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي والمقرر لها سبتمبر المقبل، وأضاف المصدر ان كارتيرون استقر علي رحيل 5 لاعبين من الفريق ولكنه يرفض حاليا الإعلان عنهم تحسبا لأي ظروف طارئة خلال الفترة المقبلة والتي يستعد فيها الزمالك لاستئناف مسابقة دوري ابطال افريقيا بالإضافة لعدم وضوح الرؤية بالنسبة لاستئناف الموسم الحالي من الدوري وكأس مصر.

من ناحية آخري يفاضل محمد عنتر لاعب وسط الزمالك بين عدة عروض محلية تلقاها مؤخرا للانضمام اليها في الموسم المقبل، بعد خروجه تماما من حسابات الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق ، حيث تلقي عنتر عروض من اندية سموحة والاتحاد السكندري والمقاولون العرب وبعض الأندية الأخرى، الا انه لم يوافق علي أيا من تلك العروض انتظارا لموقف الزمالك من بقاءه او رحيله في الموسم المقبل، خاصة ان العروض التي تلقاها اللاعب ترغب في ان يكون التعاقد حرا دون دفع فلوس للزمالك من اجل الاستغناء عن اللاعب.

Advertisements

في نفس السياق استقر كريم بامبو لاعب وسط الزمالك علي العودة الي الإسماعيلي الذي شهد تألقه الموسم الماضي قبل انضمامه للزمالك، في حالة استقرار الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك علي عدم قيد بامبو في قائمة الفريق للموسم المقبل، وأكد كريم بامبو للمقربين منه انه يفضل الانضمام للإسماعيلي الموسم المقبل في ظل راحته النفسية داخل قلعة الدراويش ، رافضا دخوله في صفقات تبادلية تؤدي لانضمامه الي نادي اخر لا يرغب في اللعب ضمن صفوفه.

وكان كريم بامبو قد خرج تماما من حسابات الفرنسي كارتيرون منذ تولي الأخير القيادة الفنية للزمالك خلفات للصربي ميتشو، ولم يشارك بامبو سوي في فترات قليلة جديدة مما جعل بقاءه في صفوف الزمالك للموسم المقبل امر صعب، وتبحث إدارة النادي دخول اللاعب ضمن صفقات تبادلية مع اندية أخرى لتدعيم صفوف الأبيض في الصيف المقبل.