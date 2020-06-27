شكرا لقرائتكم طارق هاشم: من الصعب عودة الدوري في ظل وجود 17 حالة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أبدي طارق هاشم "، عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدىن سعاداته بتوثيق مشروع « ذاكرة الأهرام » التابع ل مركز التنظيم وتكنولوجيا المعلومات « الميكروفيلم » بمؤسسة الأهرام، تاريخ النادى المصرى البورسعيدى كجزء من توثيق تاريخ الأندية الرياضية العريقة فى مصر.
وقال في مداخلة عبر برنامج be on time على قناة on time sport1: «إن الأرشيف الصحفى للنادى المصرى ضم الكثير من الوثائق والأخبار والصور النادرة والمقالات والتحليلات التى وثقت تاريخ النادى العريق على مدى 100 عام فى 14 مجلدا من القطع الكبير.
وأضاف أنه وسمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادى المصرى حرصوا على تنفيذ هذا المشروع المهم للتأكيد على الهوية المصرية لنادى «الوطنية» البورسعيدى، وتخليدا لذكرى مرور 100 عام على إنشائه كأحد قلاع الرياضة المصرية.
وواصل أنه من الصعب عودة الدوري العام في ظل وجود 17 حالة كورونا غير أنه هناك حالات أخري كثيرة قد تظهر في الأوقات القادمة مما يصعب عودة اسئتناف المسابقة.
وتابع أن لاعبو المصري البورسعيدي سيجرون مسحات طبية اخري غدا مؤكدا أن جميع الحالات في فريقه حتى الان جميعها سلبية.
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