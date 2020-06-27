شكرا لقرائتكم يوسف أوباما: عودة الدوري صعبة ولاعبي الزمالك والإدارة إيد واحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد يوسف أوباما لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك صعوبة استكمال بطولة الدوري المصري الممتاز في ظل الظروف الحالية نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، وأضاف يوسف أوباما خلال استضافته ببرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية مع الإعلامية فرح علي: "عودة الدوري في الظروف الحالية صعبة لازم كلنا نحس بظروف بعض".

وقال يوسف أوباما: "كلنا أسرة واحدة في الزمالك وعدم اللعب قرار الادارة واللاعبين وكلنا ايد واحدة في هذا القرار وكل القرارات".

وتابع أوباما: "انتقادات الجماهير في الأوقات الصعبة أستوعبها لأنني ابن النادي وهم يدركون ذلك، كما أنني عمري ما طلبت الراحة في نادي الزمالك لأن حلمي ارتداء تيشيرت الأبيض".

واستبعد مسئولو الزمالك، إمكانية رحيل يوسف أوباما، مهاجم الفريق، فى الموسم الجديد، حيث يعد أحد الركائز الأساسية بالفريق التى ترفض إدارة النادى التفريط فيها حيث سيتم خلال الفترة المقبلة الحديث مع اللاعب حول تمديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، بعد المردود الذى قدمه مع الفريق وأصبح من خلاله أحد أكثر العناصر مشاركة فى الفريق الأبيض.

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وشهدت الساعات الماضية تأكيد إدارة الزمالك عن عدم تلقى أية عروض لأوباما كما أوضح مصدر مطلع بالنادى الأبيض أن اللاعب خارج حسابات الرحيل تماما عن قلعة ميت عقبة، لكونه من الركائز الأساسية التى يعتمد عليها الفريق والتى ترغب إدارة الكرة بالنادى الحفاظ عليهم ضمن صفوف قلعة ميت عقبة، خاصة إن اللاعب يقدم مردود فنى متميز مع الفريق الأبيض.

كما رفض يوسف أوباما مناقشة عروض الاحتراف التي تلقاها مؤخرا عن طريق وكلاء لاعبين، خاصة إنه أوضح أن أي أمر يخصه سيكون بصورة رسمية من خلال ناديه وتمسك بالبقاء في الزمالك بالموسم المقبل، في إطار رغبته في صنع تاريخ بالنادى الأبيض بعدما نجح في قيادة الفريق الموسم الحالي للحصول علي بطولتي السوبر الافريقي والمحلي بخلاف إسهاماته المختلفة التى ساهمت فى تتويج الفريق بالبطولات وعلى رأسها بطولة الكونفدرالية فى الموسم الماضى، ورفض أوباما فكرة الرحيل عن الزمالك في الصيف المقبل، وأكد مصدر مقرب من اللاعب انه باق في الزمالك.