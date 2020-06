شكرا لقرائتكم سمير عثمان: الحكام يحتاجون لثلاثة أسابيع كإعداد قبل عودة المباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سمير عثمان ، الحكم الدولي السابق، أن هناك 3 حالات إيجابية للحكام تحولت إلى سلبية، وأضاف رئيس لجنة الحكام سمير عثمان في برنامج be on time على قناة on time sport1 ، قائلا إنه سيتم تقسيم الحكام الى 3 معسكرات كل واحد فيه 50 حكما وسيتم اجراء الكشف عليهم قبل الدخول في معسكر.

وقال سمير عثمان : إن المسحة سيتم عملها قبل كل مباراة ب48 ساعة بما فيهم حكام الفيديو ، متابعا أن هناك 5 استبدالات لكل فريق سوف يستفيد منهم ولكن خلال 3 توقفات فقط حيث سيتم استبدال لاعبين بينهم بين الشوطين".

وتابع أن الحكام مدى تأثروا بالفعل بفترة التوقف اتلى وصلت على 3 شهور في كل شيء من خلال النواحى الفنية والبدنية"، مضيفا أن الحكام يحتاجون لثلاثة أسابيع كإعداد قبل عودة المباريات.

وطرح عثمان رئيس لجنة الحكام السابق، مقترحا بديلا عن إنشاء رابطة الحكام لمواجهة الكوارث والإصابات والظروف القهرية مؤكدا أنه جيد لكن لابد من دعم اتحاد الكرة ولجنة الحكام الرئيسية لان انشاء الرابطة سيكون امر صعب".

وقال عثمان :اعتقد لو تم إنشاء لجنة لادارة الازمات الهاصة بالحكام على مستوى الجمهورية ستكون افضل لكونها فكرة جديدة وتعزز من المساهمة فى تخفيف حدة المعاناة التى يعيشها قضاة الملاعب".

شدد سمير عثمان على أنه يقف دوما خلف اى مقترح من شأنه خدمة قضاة الملاعب من كافة النواحى سواء الفنية او الرعاية الصحية او المجتمعية لافتا الى ان الحكام عانوا بشدة جراء توقف النشاط الرياضي بسبب ازمة فيروس كورونا.