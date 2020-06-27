شكرا لقرائتكم اثبت مكانك.. مصطفى شوبير يستسلم لـ"مسدس" الحرارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر صورة "كوميدية" لمصطفى شوبير حارس مرمى الأهلى الشاب خلال خضوع لجهاز كاشف الحرارة من قبل الدكتور خالد محمود طبيب القلعة الحمراء حيث ظهر اللاعب رافعا يديه ومستسلم.

حرص الجهاز الطبي للأهلي على التأكيد على عملية التعقيم الخاص بالملعب والمعدات بين مران المجموعة الأولى والثانية ، خاضت المجموعة الثانية من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مراناً بدنياً قوياً صباح اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، وضمّت هذه المجموعة كلا من: رمضان صبحي ومروان محسن وشريف إكرامي وعمرو السولية، وأحمد الشيخ ومحمد مجدي أفشة وأحمد فتحي وعلي لطفي وجونيور أجايي، ومحمود متولي ومحمود وحيد، ومحمد شكري وعربي بدر.

وشملت عملية التعقيم جميع الأدوات الخاصة بالتدريب وقوائم المرميين والمقاعد ، وحرص طبيب الفريق على قياس درجة حرارة المجموعة الثانية داخل الملعب بعد قياس درجات الحرارة قبل دخول بوابة التعقيم الالكترونية الخاصة بمدخل النادي بالجزيرة والتي تم تجهيزها لاستقبال اللاعبين والأعضاء ، ويقوم الأهلي باتباع وتنفيذ كافة الشروط والتعليمات الاسترشادية التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة، منذ العودة للتدريبات يوم الأربعاء الماضي.