شكرا لقرائتكم الزمالك يؤجل اجتماعه الطارئ 48 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور تأجيل الاجتماع الطارئ لمجلس الإدارة الذي كان مقررا له غدا الأحد لمدة 48 ساعة.
وجاء هذا القرار لحدوث تطورات جديدة فى الأمور التي تمس كرامة الزمالك.
وكشف طارق يحيى في تصريحات تليفزيونية، بالأمس على فضائية الزمالك، أن مرتضى منصور أبلغه رسميا بقرار دعوة أعضاء المجلس للانعقاد بشكل طارىء الأحد المقبل.
نشر الموقع الرسمى لنادى الزمالك، بيانا جديدا، بشأن موقف اللاعبين بعد إصابة محمد عواد حارس الفريق، بفيروس كورونا، بعدما نشر حازم إمام قائد الفريق بيانا فى الساعات الماضية يرفض فيه استكمال بطولة الدورى الممتاز لهذا الموسم.
وجاء البيان الجديد من خلال شيكابالا وحازم إمام كالتالى:
أصدر محمود عبد الرازق "شيكابالا" وحازم إمام بيان جماعي للاعبي الفريق الكروي بنادي الزمالك بصفتهم قائدي الفريق للإعلان عن رفض اللاعبين استكمال مسابقة الدوري المصري الممتاز في الوقت الحالي خوفا على أرواحهم وأرواح أسرهم بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا وتزايد أعداد المصابين.
وذكر اللاعبين في بيانهم الرسمي الذي تم إرساله لمجلس إدارة النادي بقيادة المستشار مرتضى منصور أن الإصابة بفيروس كورونا طالت أحد زملائهم، وهو محمد عواد حارس مرمى الزمالك وليس من الطبيعي أن يقوم اللاعبين بتجاهل الأمر والمشاركة في مسابقة الدوري، وأنهم ينظرون إلى مصالحهم وأسرهم مثلما ينظر البعض لمصلحته الشخصية بعودة الدوري بدون وضع أي اعتبارات لاستمرار تفشي فيروس كورونا.
وأكد اللاعبين في البيان الجماعي على عدم تقبلهم أي ضغوط للموافقة على لعب بطولة الدوري مهما كلفهم الأمر، حتى لو تم اللجوء إلى الجهات الرياضية المسئولة، حيث أن الفيفا أكد على حرية اتخاذ اللاعبين قرارهم بشأن الموافقة على اللعب من عدمها في كل البلاد، وبالتالي من حقهم رفض اللعب لحين تحسن الأوضاع، ولن يتم المجازفة بالأمر بعد إصابة زميلهم محمد عواد.
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