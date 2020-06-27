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زيدان لا يخطط للبقاء في عالم التدريب طويلاً

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جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق الإسباني أنه لا يعتزم الاستمرار في العمل كمدرب حتى بلوغ سن التقاعد، وذلك بعدما أمضى 4 أعوام كمدرب لريال مدريد الذي تعاقد معه مطلع 2016، وأعاده مجدداً العام الماضي بعد استقالته منتصف 2018.

وقال نجم المنتخب الفرنسي السابق، الحائز مع منتخب بلاده على بطولة كأس العالم عام 1998، أمام صحفيين في مدريد يوم السبت: لن أظل مدربا لمدة 20 عاما، وسأتقاعد في وقت مبكراً، لا أخطط لشيء، وتسير الأمور معي يوما بيوم، إلى متى؟ لا أدري.

وأعرب زيدان الحائز على لقب 3 أعوام متتالية مع ريال مدريد عن رضاه عن مهمته الحالية، وقال: حالفني الحظ لأدرب اللاعبين الأفضل وأنا استمتع بهذا، وتعجبني المباريات، لكن التدريب يعجبني أكثر، فهو الذروة.

واستطاع ريال مدريد استطاع صدارة ترتيب جدول من غريمه التقليدي إذ يتساوى الناديان في رصيد النقاط، لكن النادي العاصمي يتفوق بفضل المواجهات المباشرة بينه وبين النادي الكتالوني.

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