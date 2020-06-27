كهربا بـ"قميص الأهلى": أكثر فترة يحتوينى فيها الهدوء وقلة كلامى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى رسالة غامضة من محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، لم يذكر المقصود منها، حيث نشر اللاعب صورته عبر استورى صفحته الرسمية على انستجرام، خلال إرتدائه قميص المارد الأحمر من داخل ملعب مختار التتش، وعلق عليها، قائلاً: "هالفترة أكثر فترة يحتوينى فيها الهدوء وقلة كلامى، وانسحابى من الكل".

وانضم محمود كهربا إلى صفوف الأهلى الصيف الماضى قادمًا من نادى أفيش البرتغالى بعقد مدته أربعة مواسم ونصف الموسم، وذلك بعدما سدد الأهلى لاتحاد الكرة فيما يقرب من 15 مليون جنيه عبارة عن مستحقات متأخرة عند قيد بعض اللاعبين بجانب نسبة الـ3% من عقد اللاعب وعائد اتحاد الكرة من البث الفضائى لمباريات الأحمر، ليتمكن من قيده رسميًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

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ورحل كهربا عن الزمالك رغم امتداد عقده مع الفريق، والذى يؤكد النادى الأبيض أن العقد قانونى وموقف النادى سليم، حيث قام بالانتقال إلى أفيش البرتغالى واستخرج بطاقة دولية مؤقتة قبل أن ينضم للنادى الأهلى ليصعد الأبيض شكواه فى الفيفا ضد اللاعب والنادى البرتغالى والقلعة الحمراء.

وكان فريق الأهلى، استئنف فى الثامنة والنصف صباحاً الأربعاء الماضى، تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة بعد غياب دام قرابة الـ100 يوم، حيث اتخذت الإدارة الحمراء قراراً بتعليق التدريبات الجماعية فى 14 مارس الماضى ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.