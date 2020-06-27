شكرا لقرائتكم خبر عن "3 دقائق" تُلخص تدريب الأهلى الجماعى استعدادًا لعودة الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي تدريباته الجماعية صباح اليوم السبت، على ملعب مختار التتش، فى إطار الاستعداد لعودة استئناف مسابقة الدورى الممتاز، وتصدر شباب النادى الذين تم تصعيدهم مؤخراَ للمشاركة فى تدريبات الفريق الأول بأمر رينية فايلر، مشهد عودة المارد الأحمر للتدريبات، بعد فترة توقف استمرت لأكثر من مائة يوم منذ منتصف مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وعرضت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر "فيس بوك" ملخص لتدريب الأهلي فى 3 دقائق، وتواجد كل من محمد فخرى وشادى رضوان ومصطفى شوبير فى مران الفريق الأحمر، الذي شهد وصلة تدريبية خاصة بين وليد سليمان حاوى الفريق الأحمر ومحمد فخرى صانع ألعاب أهلي 99.

وعقد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى اجتماعاً مطولاً مع اللاعبين قبل بداية المران الصباحى للمجموعة الثانية، حيث اجتمع ديفيد سيزا المدرب العام وسامى قمصان بحضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ويانكون ميشيل مدرب الحراس فى جلسة مع اللاعبين قبل بداية المران الخاص بالمجموعة الثانية، ويقود سيزا التدريبات حالياً لحين عودة رينيه فايلر المدير الفنى من سويسرا، وحرص الجهاز الفنى على إقامة الاجتماع فى ملعب التتش بمسافات تباعد بين جميع اللاعبين حفاظا على سلامتهم.

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وضمت المجموعة الثانية من اللاعبين فى مران الاهلى اليوم كلا من: رمضان صبحى ومروان محسن وشريف إكرامى وعمرو السولية، وأحمد الشيخ ومحمد مجدى أفشة وأحمد فتحى وعلى لطفى وجونيور أجايي، ومحمود متولى ومحمود وحيد، ومحمد شكرى وعربى بدر.

على صعيد متصل، خاض ثنائى الفريق حمدى فتحى ومحمد محمود تدريبات خفيفة بالكرة، تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل بالجهاز الفنى على هامش مران المجموعة الثانية صباح اليوم، السبت، وتأتى مشاركة الثنائى فى الوحدات التدريبية الخفيفة بالكرة فى إطار تجهيزهما للعودة بشكل تدريجى للتدريبات الجماعية فى الايام المقبلة.