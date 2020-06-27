شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف أوباما : شارة الكابتن امام الإسماعيلي " شرف " وعمري ماطلبت الراحة في الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال يوسف أوباما لاعب وسط الزمالك انه لم يطلب ابدا الحصول علي راحة اثناء فترات وجوده في الزمالك علي مدار تاريخه مؤكدا ان حلمه دائما كان ارتداء تي شيرت الزمالك لذا فانه لا يمكنه طلب الراحة ابدا، كما أكد أوباما غب تصريحات لقناة الزمالك ان خالد جلال المدير الفني السابق للزمالك قدمه بصورة قوية مع الفريق وقت ان كان يتولى تدريب الزمالك وهو ما ساعده علي التألق عقب العودة من الإعارة للاتحاد السكندري.

وأضاف أوباما ان اصعب لحظة في تاريخه كانت امام الإسماعيلي عندما ارتدي شارة الكابتن لفريق الزمالك للمرة الاولي في تاريخه واصفا تلك اللحظة بانها شرف وصعبة عليه، وكشف جناح الزمالك ان السويسري جروس المدير الفني الأسبق للزمالك كان مندهش من استبعادي الدائم في منتخب مصر وكان يؤكد دائما ان أرقامي تساهم في وجودي بقوة في قائمة المنتخب.

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وأكد يوسف أوباما لاعب وسط الزمالك ان عودة الدوري في الوقت الحالي في ظل عدم السيطرة علي فيروس كورونا يعتبر امرا صعبا ويعرض حياة اللاعبين للخطر، وقال يوسف أوباما في تصريحات لقناة الزمالك : علي الجميع تحمل المسئولية وتقدير ظروف اللاعبين فنحن جميعا نخشي علي ارواحنا واسرنا بسبب فيروس كورونا.

وأضاف يوساف أوباما ان الجميع داخل نادي الزمالك اسرة واحدة وتم اتخاذ قرار عدم اللعب هو قرار إدارة النادي واللاعبين معاه فالكل داخل الزمالك ايد واحدة، كما أكد لاعب الزمالك انه يتفهم جيدا انتقادات جماهير للاعبين في الأوقات الصعبة التي يمر بها الفريق لانه من أبناء النادي ويعلم جيدا حماس الجماهير البيضاء في الحصول علي البطولات.