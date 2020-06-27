شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يستقر على تجديد الثقة فى اللجان باستثناء الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إستقر مسئولو إتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر على تجديد الثقة فى لجان الإتحاد لتسير الأعمال مرة أخرى بدءا من أول يوليو المقبل .

ويتجه اتحاد اليد غلى تجديد الثقة فى مختلف اللجان بإستثناء لجنة الحكام والتى من المنتظر أن تشهد تغيير طفيف فى تشكيلها .

من ناحية أخرى قرر مجلس ادارة اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر، فى الجلسة التى عقدت الخميس الماضى بمقر الإتحاد لبحث ملف إسئتناف الدورى من عدمه، تشكيل لجنة للتفاوض مع وزارة الشباب و الرياضة فى تصور استكمال الموسم وفقا لقرار الخاص بعودة النشاط الرياضى، بعد إلغاء دورى اليد لهذا الموسم قبل أن يقوم الاتحاد الدولى بالاستفسار عن أسباب الإلغاء.

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كما تم تفويض لجان المسابقات و الحكام واللجنة الفنية لبحث الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا للوصول إلى كتابة تقرير بشأن إستئناف المسابقة، تأتى هذه القرارات فى ظل إرسال استفسار من الاتحاد الدولى لمعرفة مبررات الإلغاء وبيان وزارة الرياضة الذى صدرمؤخرا بشأن عدم إلغاء أى مسابقة .

ويأتى البيان الذى خرج من وزارة الرياضة يؤكد استئناف جميع المسابقات، وأنه لا إلغاء لأى مسابقة فى أى لعبة ما يجعل مجلس اتحاد اليد برئاسة هشام نصر مضطراً لإعادة النظر فى قرار الإلغاء والذى جاء بموافقة 17 ناديا، حسب ما صرح به عبده عبد الوهاب عضو المجلس فى الوقت الذى رفض فيه النادى الأهلى هذا القرار.

يذكر أن الأندية التى حضرت اجتماع اتحاد اليد، الاثنين الماضى، لبحث تصورات عودة النشاط، وافقت بالإجماع على قرار الإلغاء عدا الأهلى فى ظل غياب 4 أندية عن الحضور .